Эвакуатор сбил девушку в Тюмени. Видео

В Тюмени эвакуатор сбил молодую девушку, которая перебегала дорогу. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Авария произошла в пятницу утром на улице 50 лет Октября, недалеко от дома № 57.

На кадрах можно заметить, как девушка спешит перебежать дорогу в неразрешенном месте. Она выскакивает на дорогу, пробегая мимо стоящих машин, и ее тут же на полной скорости сносит эвакуатор. Несчастная даже не оглянулась по сторонам. За ней бежала другая девушка, на глазах у которой та попала под колеса. Все произошло очень быстро.

По словам очевидцев, водитель эвакуатора был в шоке. Мужчина плакал навзрыд. Пострадавшая лежала на дороге без сознания. Местные жители рассказали, что в этом месте регулярно перебегают дорогу студенты из колледжа и люди из соседних домов.

Девушка выжила, но получила серьезную травму, сообщили сайту kp.ru в ГИБДД региона. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Воронежской области школьный автобус столкнулся с погрузчиком. Пострадали семь пассажиров, в том числе шесть детей.