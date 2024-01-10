Происшествия 10 января 2024, 18:01 Эвакуатор насмерть сбил мужчину на переходе в Ленобласти

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на девятом километре дороги Гатчина — Ополье в Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель эвакуатора Isuzuи сбил двух человек. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.