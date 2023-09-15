Эксклюзив 15 сентября 2023, 13:26 «Это железка». Владелец угнанной машины, попавшей в ДТП в центре Москвы, отреагировал на аварию Владелец Mercedes, попавшего в ДТП в Москве, заявил, что за рулем был угонщик

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За рулем автомобиля Mercedes AMG GT, который попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской в Москве, находился угонщик. Об этом «360» рассказал владелец угнанной машины Андрей Пальора, основатель любительского футбольного клуба FC Panthers.

«Меня за рулем не было, машину угнали», — уточнил он.

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Владелец Mercedes добавил, что в данный момент находится в Испании и не имеет отношения к аварии.

«Это железка», — отреагировал мужчина на сообщение об угоне.

Ранее стали известны подробности этого ДТП. В нем пострадали пять человек, включая пассажиров других автомобилей. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, за рулем находился 21-летний пьяный мужчина без водительских прав. Он угнал машину с мойки, на которой работал.