«Это вторая смерть команды». Бывшая коллега вспомнила рабочие традиции погибшего Александра Колтового

Погибший во время крушения самолета в подмосковном Томилине ведущий Александр Колтовой был очень общительным, без «короны на голове». Коллеги его просто обожали. Кроме того, он был примерным семьянином.

Об этом «360» рассказала его бывшая коллега Мария, которая работала с ним на ток-шоу «ДНК». Она отметила, что Александр Колтовой был очень общительным и приятным человеком, которого обожали коллеги.

«Он пришел на „ДНК“ по кастингу, прошел отбор, всем очень понравился. Творческий человек, помогал творческим людям. Он еще завел традицию награждать продюсеров программы, если выпуск ему очень понравился. Приходил с подарком и торжественно награждал бригаду выпуска», — рассказала она.

Колтовой бескорыстно помогал коллегам: когда одной из них понадобился фотоаппарат, он просто подарил ей свой и не взял ничего взамен.

«Он классный, семьянин. Не было короны на голове, с нами тусил, дни рождения все наши отмечал», — рассказала Мария.

Она отметила, что у Александра и его супруги остался ребенок. Кроме того, у них была собака по кличке Юта, которую пара взяла из приюта. Мария рассказала, что Колтовой очень много летал.

«И он стал активно заниматься самолетами, прямо налетывал часы, много летал, очень много! На прошлых выходных он тоже летал. Но летел он в темноте и говорил в Stories, что страшно было. Летал он не один, насколько я поняла, все время», — рассказала она.

По словам Марии, Колтовой всегда летал не один, а с кем-то. В момент крушения вместе с ним на борту оказалась его супруга. Собеседница рассказала «360», что это — «вторая смерть членов команды», которые работали над «ДНК». Несколько лет назад они были на похоронах генетика Виктора Колкутина, который был соведущим Александра Колтового.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковных Люберцах. В МЧС сообщили, что в результате погибли два человека. По данным СМИ на борту находились Александр Колтовой и его супруга.