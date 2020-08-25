Юрист заявил, что личность человека, который управлял автомобилем в момент аварии, уже установлена.

«Это весьма известный, непростой человек. Позже вы все узнаете», — сказал Пашаев.

Однако никаких доказательств в суде адвокат пока не предоставил.

Софья Кругликова, жена Ефремова, подтвердила, что муж часто давал свою машину кому-то еще, так как любил выпить, а за руль пьяным никогда не садился.

Журналисты выяснили, что иногда за стоянку платила супруга актера. Также несколько раз ее оплачивала директор актера Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара «Ulysses», который так любит артист.

Помимо этого, было обнаружено, что актриса Марина Александрова также несколько раз оставляла свой номер телефона в данных парковки. Пользовалась машиной и Ольга Квашенникова, актриса театра и кино. Автомобилем управляла и некая Ольга (другой информации о ней нет).