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    25 августа 2020, 17:23

    «Это весьма известный, непростой человек». Адвокат Пашаев — о человеке, сидевшем за рулем джипа Ефремова

    Анастасия Кременчугская

    Эльман Пашаев, адвокат российского актера театра и кино Михаила Ефремова, который, как считает следствие, устроил смертельную аварию, утверждает, что артист часто давал свой джип другим людям. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Юрист заявил, что личность человека, который управлял автомобилем в момент аварии, уже установлена.

    «Это весьма известный, непростой человек. Позже вы все узнаете», — сказал Пашаев.

    Однако никаких доказательств в суде адвокат пока не предоставил.

    Софья Кругликова, жена Ефремова, подтвердила, что муж часто давал свою машину кому-то еще, так как любил выпить, а за руль пьяным никогда не садился.

    Журналисты выяснили, что иногда за стоянку платила супруга актера. Также несколько раз ее оплачивала директор актера Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара «Ulysses», который так любит артист.

    Помимо этого, было обнаружено, что актриса Марина Александрова также несколько раз оставляла свой номер телефона в данных парковки. Пользовалась машиной и Ольга Квашенникова, актриса театра и кино. Автомобилем управляла и некая Ольга (другой информации о ней нет).

    Новости SMI.FM