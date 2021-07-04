«Это твоя кровать». Пациента в больнице Энгельса оставили на полу в приемном покое

В Энгельсе врачи городской больницы № 1 оставили нуждавшегося в помощи инвалида лежать на полу в приемном покое. Один из очевидцев снял происходящее на видео, которое появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как сотрудники больницы укладывают пациента на пол и дают ему подушку.

«Это твоя кровать на сегодня», — сказала одна из сотрудниц.

Предположительно, мужчина является бездомным. При себе у него был только военный билет.

Такое обращение с пациентами возмутило местные власти. Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов высказался по этому поводу у себя на странице в Instagram. Он назвал произошедшее «совершенно дикой ситуацией». Он подчеркнул, что мужчина, которого медики оставили на полу, является инвалидом. Чиновник заявил, что будет требовать увольнения заведующего приемным покоем и заместителя главного врача, которые допустили такое.

«Убежден, что в каком социальном положении не находился бы человек, он имеет равные права, в том числе и на медицинскую помощь», — написал Грибов.

В апреле в Москве пьяная медсестра обматерила пожилую пациентку в больнице.