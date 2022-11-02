«Это скрывалось годами». Родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в детском саду Татарстана | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 20:14 «Это скрывалось годами». Родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в детском саду Татарстана Родители детсада в Азнакаево пожаловались правоохранителям на грубое обращение с детьми Unsplash

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Родители пожаловались на грубое отношение к их детям в одном из детских садов в Азнакаево. Как сообщает издание «Подъем», по словам одной из матерей, воспитатели били детей по лицу, голове и ногам, доводили до истерики, запирали в коридорах во время плача, кричали на них и пугали громкими криками.

Она рассказала, что двух воспитателей уже уволили, и поделилась, что ее дочь теперь боится засыпать по ночам.

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«У детей теперь есть страхи, моя дочь стала бояться засыпать. <…> Волосы встают дыбом от ситуации. Самое ужасное, что это скрывалось годами. Многие знали об этом», — сказала мать девочки, ходившей в эту группу.

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Также в сети появилось видео, которое засняла временная няня, заменявшая заболевшую сотрудницу.

В городской прокуратуре начали проверку этой информации. В пресс-релизе сообщается, что по итогам проверки ведомство поставит вопрос об ответственности воспитателей и других должностных лиц.