Это по любви: знакомые кассирши из Ачинска назвали возможный мотив ограбления банка

Похитившая из банка 23 миллиона рублей кассирша Анна Григорьева из Ачинска могла пойти на преступления из-за любовника. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала знакомая женщины.

По словам знакомой, сама по себе Анна не склонна к совершению преступлений. Однако она слишком доверчива, поэтому могла оказаться марионеткой в руках мужчины.

«Она точно не мошенница, не воровка… Подозреваю, ее подставили. У меня есть своя версия — Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги», — сказала женщина.

Ранее стало известно, что в городе Ачинск Красноярского края кассирша местного отделения банка похитила 23 миллиона рублей и скрылась. Женщина пряталась больше недели, однако затем мать уговорила ее сдаться.

При этом женщина заявила правоохранительным органам, что похищенных денег у нее нет — их она передала неизвестным людям, внешность которых не смогла описать. В то же время стало известно, что ее муж играл на ставках и имел долги по кредитам. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Григорьевой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня.

Также был арестован ее муж Денис. По данным МВД, в ходе расследования было установлено, что мужчина причастен к преступлению.