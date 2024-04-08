Эксклюзив 08 апреля 2024, 12:20 «Это очень страшно, оказывается». Жительница Орска — о наводнении в городе Жительница Орска назвала очень страшным наводнение в городе РИА «Новости»

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Наводнение в городе Орске оказалось очень страшным — вода прибывала стремительно. Об этом «360» рассказала одна из местных жительниц.

«Я уехала до подтопления, вода уже прибывала махом. Это очень страшно, оказывается. Жизнь прожила и не думала, что так будет», — отметила она.

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Женщина добавила, что покинула дом вместе с братом и снохой, сейчас временно они переехали к родственникам.

«Говорят, там дома затопило по окна уже. Что теперь поделаешь. Это стихия», — сказала собеседница «360».

Несколько дней назад в Орске произошло подтопление ряда улиц из-за сильного паводка и разрушения защитных сооружений на реке Урал. Подтопленными оказались более 4,5 тысячи жилых домов и около 4,6 тысячи приусадебных участков.

Спасатели эвакуировали из затопленных районов более четырех тысяч человек, среди них — около тысячи детей. Власти Оренбургской области создали для пострадавших 11 пунктов временно размещения на восемь тысяч мест.

Глава МЧС Александр Куренков называл ситуацию в Орске критической.