Эксклюзив 14 июня 2023, 21:17 «Это очень неожиданно». Раненая мужем в Южном Бутове рассказала о нападении «360»: раненая мужем в Южном Бутове женщина рассказала о своем самочувствии Телеканал «360»

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Женщина, на которую в Южном Бутове с ножом напал муж, призналась, что до сих пор находится в шоке. В разговоре с «360» она сказала, что не может сейчас адекватно оценить свое состояние.

Днем 14 июня на Южнобутовской улице в Москве мужчина набросился с ножом на жену и дочь, а после этого выпал из окна шестого этажа. По словам пострадавшей, им с дочерью трудно в настоящий момент описать свое самочувствие.

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«Понимаете, у нас столько ножевых ранений, что сложно пока вообще осознать, как мы себя чувствуем. Пока просто голова не тем занята, поэтому не могу сейчас ответить на вопрос, как я себя чувствую. Я сама не знаю, как я себя чувствую», — поделилась собеседница «360».

По ее словам, произошедшее стало для нее неожиданностью. Подобного раньше ее супруг не совершал.

«Таких инцидентов, конечно, не было. Это впервые и это очень неожиданно», — сказала она.

Ранее такое же мнение высказал сосед нападавшего. Он отметил, что обвиняемый в покушении на убийство не производил впечатление неадекватного человека, не употреблял алкоголь или наркотики.