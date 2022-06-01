«Это нелюди». Житель Урала заставил агрессивных подростков извиниться за издевательства над прохожим

В Свердловской области мужчина сделал замечание подросткам, за что в ответ получил плевки и оскорбления, а в его сторону полетели камни и палки. Извиниться компанию заставил другой местный житель.

С агрессией молодых людей столкнулся выходец из Каменск-Уральского. В Сети появилось видео, на котором несколько школьников закидали оппонента всем, что попалось под руку. Когда мужчина попытался уйти, дети его догнали и продолжили издевательства.

Житель города по имени Евгений рассказал «360», что нашел несовершеннолетних обидчиков — узнал их по одежде. На вопрос, зачем было кидать во взрослого человека камнями и палками, подростки ответили одним словом — «Просто».

«Потом они извинились, я их отпустил. Сказал больше так не делать», — пояснил Евгений.

По его словам, школьникам на вид было около 15-16 лет. Вели они себя странно, будто немного выпили.

«Это нелюди, так делать нехорошо. И просто стало жалко мужчину…» — пояснил свой порыв вступившийся за пострадавшего мужчину.

Евгений выразил надежду на то, что после состоявшегося разговора школьники больше не будут поступать аналогичным образом. В полицию он не обращался.