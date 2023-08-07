Происшествия 07 августа 2023, 15:21 «Это не погоня». Перевозчик объяснил проезд рейсового автобуса на красный свет в Петербурге «Подъем»: проезд рейсового автобуса в Петербурге на красный свет был плановым

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Проезд рейсового автобуса с людьми на красный свет в Петербурге, наделавший шума в Сети, был «плановой, контролируемой историей». Об этом «Подъему» рассказал пресс-секретарь перевозчика — транспортной компании «Третий парк» Денис Данилов.

Видео, на которое попало предполагаемое нарушение, ранее распространилось в соцсетях. Пользователи предположили, что автобус «скрывался от полиции» — уж очень торопился водитель. На кадрах видно, что он обошел стоявшие на светофоре автомобили по встречной полосе и создал сразу несколько аварийных ситуаций. Однако, как выяснилось, автобус арендовали сами сотрудники ГИБДД, при этом все дороги были перекрыты — экипажи ДПС обеспечили беспрепятственное движение автобуса по всем полосам.

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Он добавил, что «это не погоня».