Эксклюзив 18 сентября 2023, 14:38 «Это мои близкие». Сын погибшей в Петербурге женщины отправился в морг на опознание «360»: сын погибшей петербурженки заявил, что узнал о смерти матери из СМИ

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Один из сыновей жительницы Санкт-Петербурга, труп которой обнаружили в Приморском районе, отправился на опознание тела матери. Он также рассказал «360», как узнал о смерти женщины.

Труп пенсионерки с рваной раной на шее нашли возле озера Долгое. По данным СМИ, в смерти женщины подозревается ее сын. Его брат Роман сообщил, что едет в морг на опознание. По словам мужчины, он узнал о гибели матери из публикации.

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«Мне прислали публикацию, я понял, что это мои близкие люди. Я позвонил в морг, мне сказали, куда съездить. Я еду на опознание, туда, куда маму отвезли», — поделился мужчина.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина взорвал собственную мать. Полиция задержала 39-летнего петербуржца. Он также сообщил, что болен шизофренией.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы 17 сентября. По предварительным данным, мужчина и женщина сидели под деревом с коробкой. Позже очевидцы услышали взрыв. На шее погибшей обнаружили рваную рану и ожоги.