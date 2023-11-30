Эксклюзив 30 ноября 2023, 16:37 «Это глупо». Адвокат отца пропавшей школьницы в Козельске отверг обвинения в его адрес Адвокат Нехорошев: отец восьмилетней школьницы из Козельска не мог ее похитить Bocharov Denis/news.ru/globallookpress

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Одним из подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области стал ее отец, сообщило издание Starhit. Адвокат мужчины Александр Нехорошев сообщил «360», что в день пропажи ребенка его клиент был в суде.

«С дубу рухнули? Он в тот момент в суде был. <…> Я вчера был в суде целый день вместе с ним», — заявил защитник.

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По словам адвоката, судя по материалам дела, его подзащитный не общался с супругой и дочерью. Мать пропавшей девочки работает в женском монастыре. Отец технически не мог совершить преступление, уверен адвокат.

«Кроме того, вот это заявление, из-за которого его посадили, было написано в сентябре (по делу о краже — прим. ред.) <…> В тот момент девочка тоже пропала», — рассказал он.

Потом ребенка нашли. Подробностей произошедшего собеседник «360» не привел.

«Это глупо, потому что вчера он целый день был в суде. С моей точки зрения, версия неправдоподобная. Он не мог технически это совершить. Он был арестован в зале суда», — заключил Нехорошев.

Восьмилетняя школьница пропала по дороге домой. В полицию обратилась мать девочки, у которой начали требовать выкуп за ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, пропавшую ищут полицейские и волонтеры.