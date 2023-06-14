Эксклюзив 14 июня 2023, 04:57 «Это его глаза». Неизвестные похитили телефон у незрячего инвалида в Новосибирске Неизвестные похитили у незрячего инвалида в Новосибирске телефон с программами для слепых Unsplash

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В Новосибирске неизвестные похитили у незрячего мужчины телефон. Сестра пострадавшего Алена рассказала «360», что ее брат сильно переживает, ведь в телефоне были установлены все необходимые программы для людей с проблемами со зрением.

Женщина рассказала, что передала всю информацию следователю, но пока обратной связи не получила.

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Кража произошла в доме на улице Учительской, где проживает пострадавший. Незрячий мужчина, инвалид первой группы по зрению, часто выходил на крыльцо покурить. Он даже не понял, что у него украли телефон, подумал, что выронил аппарат.

«Я сразу побежала на улицу, понятное дело, что его там не нашла. Посмотрев видео от домофона, поняли, что его просто выдернули, украли», — рассказала собеседница издания.

Похитителей Алена раньше не видела в своем районе. Женщина сразу написала заявление в полицию. Брат сильно переживает из-за утраты телефона, сообщила Алена.

«Это его глаза были, это все программы нужные, передвижение, опять же — общение. Конечно, переживает», — рассказала женщина.

Алена добавила, что ее брат, у которого всегда было плохое зрение, полностью ослеп полгода назад после перенесенного коронавируса.