Эксклюзив 28 ноября 2023, 12:54 «Это было во время игры». Мама выпавшей из окна школьницы рассказала о происшествии Мама выпавшей из окна московской школы девочки рассказала о состоянии дочери РИА «Новости»

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Тринадцатилетняя девочка выпала из окна московской школы. Предположительно, ее толкнул во время перемены одноклассник. Мама пострадавшей ученицы рассказала «360» о состоянии дочери.

По ее словам, сейчас девочка восстанавливается. У нее ушиб копчика и шеи. Из травмпункта в Морозовской больнице, где девочке сделали УЗИ, рентген и необходимые обследования, ее отправили лечиться домой.

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«Мы следуем рекомендациям врача, становится лучше. Сказали, что нужен постельный режим», — уточнила она.

Женщина сообщила, что у девочки не было конфликта с мальчиком, который толкнул ее в открытое окно.

«Это было во время игры. Там не было злого умысла», — добавила она.

Мама пострадавшей также сообщила, что толкнувший ее дочь подросток — не ее одноклассник, а ученик из другого класса. Его родители с ней не связывались и не извинялись за произошедшее.

Женщина добавила, что она еще не решила, будет ли привлекать к ответственности мальчика и его родителей.

Расследование инцидента уже взял под контроль Следственный комитет столицы.