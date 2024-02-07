Эксклюзив 07 февраля 2024, 16:53 «Это было в шутку». Проникший в иркутскую школу подросток хотел похвастаться пистолетом Источник «360»: пришедший в иркутскую школу с пистолетом подросток так «пошутил» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Трое подростков пришли с пистолетом в школу Иркутска, учениками которой они не являются. Один из них заявил, что достал оружие «в шутку», рассказал «360» источник.

«Как он мне сказал лично, что это было в шутку. В классе, в который они забежали, все девочки, которые там были, смеялись, с ними разговаривали, никто из них не испугался. То есть все это восприняли, как шутку», — отметил собеседник «360».

Реклама

По словам источника, подростки не хотели кого-то напугать и не просили учеников вставать на колени. Дети достали пистолет, чтобы похвастаться.

«Ну не кого-то напугать, просто показать [пистолет]. То есть не в каких-то плохих намерениях, просто вот как-то похвастаться, может быть, что он такой крутой. <…> Спокойно разговаривали со всеми одноклассниками: типа, мы будем учиться с вами, всякое такое. Там на колени, я не знаю, никто так не говорил», — рассказал источник.

Ребята и раньше приходили в эту школу, так как у них там много приятелей. Директор школы попросила знакомых подростков пригласить их в школу, чтобы они извинились перед учениками.

Ранее еще один источник «360» сообщал, что охрана учебного заведения пропустила подростков, приняв их за обычных школьников. Подростки якобы угрожали ребятам и заставляли их встать на колени. По предварительным данным, у парней был пневматический пистолет. В результате случившегося никто не пострадал.