«Это было страшно». Житель Костромы Андрей Кузьмин рассказал, как спасал людей из огня | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 17:22 «Это было страшно». Житель Костромы Андрей Кузьмин рассказал, как спасал людей из огня Житель Костромы Кузьмин рассказал, как спасал людей из горевшего кафе Телеканал "360"

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Житель Костромы Андрей Кузьмин, который помог эвакуировать десятки людей из горящего кафе «Полигон», рассказал «Известиям», что пожар вызвал «жесткую панику». Мужчина быстро понял, что нужно что-то предпринимать.

Он предположил, что «какая-то чуйка» внезапно заставила его выйти в коридор. Андрей сказал жене: «Пойдем». Они находились возле пожарного входа, когда услышали хлопок и вдруг погас свет.

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«Началась паника очень жесткая. И в этот момент меня в основном окружали девушки. Я увидел страх в глазах и понял, что что-то нужно делать», — продолжил Андрей Кузьмин.

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«На эмоциях» он начал выносить дверь. Не с первого раза, но все получилось. Люди выбежали на улицу. Повалили клубы дыма. Мужчина отметил, что наблюдалась «большая истерия». Он пытался успокоить девушек, убеждал, что «все будет хорошо». Кузьмин признался, что, когда вбегал в уже вовсю горящее кафе, жена «хватала и не отпускала» его.

Пожарные подъехали быстро, раскатали «рукава», «все сделали хорошо», но внутрь им было не зайти, сообщил мужчина.

«Страшно это», — резюмировал он.

Пожар в кафе «Полигон» случился сегодня ночью. Погибли 15 человек, есть пострадавшие.