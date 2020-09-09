«Это было шоу»: заслуженный юрист РФ оценил профессионализм Пашаева

Заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский оценил профессионализм Эльмана Пашаева, который представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Он подчеркнул, что за 40 лет адвокатской деятельности впервые увидел шоу вместо заседания.

«Это было шоу. С одним талантливым исполнителем и одним бездарным. Как адвокатов я их не оцениваю, а как шоуменов я могу оценить», — процитировал специалиста сайт «Политика сегодня».

Он напомнил, что Пашаев обещал «сенсацию», которая оказалась мыльным пузырем. По мнению эксперта, адвокат оказал Ефремову медвежью услугу. Защита не смогла доказать, что на стадии предварительного следствия артист признал вину в случившейся аварии из-за стресса и спиртных напитков.

Борщевский добавил, что дело Ефремова превратилось в фарс благодаря представителям защиты. Как он считает, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский переиграл Пашаева и «победил нокаутом».

Юрист заметил, что восемь лет лишения свободы, которые дали признанному виновным Ефремову, являются слишком большим сроком. Он объяснил, что столько дают за умышленное убийство без отягчающих обстоятельств.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам тюрьмы. Помимо прочего, его обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова.

Напомним, 8 июня, Ефремов двигался на своей иномарке по Смоленсокй площади. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Захаров скончался в больнице от полученных травм.