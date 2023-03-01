Происшествия 01 марта 2023, 00:42 «Это был ужас». Девять человек пострадали при обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ Жительница Петровского района Донецка рассказала об обстреле города РИА «Новости»

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Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ жителей Донецка и Горловки увеличилось до девяти. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, в том числе мальчик 2017 года рождения, в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», — говорится в сообщении.

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Жители Петровского района Донецка рассказали РИА «Новости», что обстрел во вторник очень напугал их.

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«Это был ужас, такое случилось. Сначала услышали, как на мосту были взрывы, а потом у нас», — рассказала местная жительница Татьяна.

Он отметила, что «прилеты» бывали в этом районе и ранее, но такого, как было во вторник, никогда не происходило. Взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажках по улице Петровского. В домах проживает много детей.

Местная жительница, мама одного из учеников расположенной неподалеку школы Юлия рассказала, что родители детей созвонились между собой. У многих в домах повыбивало окна.

«Заделывают их пленкой и фанерой, чтобы ночевать — на улице еще холодно. Но главное, что все целы», — сказала женщина.

Вечером 28 февраля ВСУ обстреляли Донецк. За 10 минут украинские военные выпустили порядка 15 ракет. Первые обстрелы со стороны ВСУ зафиксировали в 21:00 по местному времени. По Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Через 10 минут атака со стороны украинских военных велась по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

В результате обстрелов в Петровском районе города погибла девочка-подросток 2008 года рождения. В Штабе теробороны призвали местных жителей не выходить из дома без лишней надобности.