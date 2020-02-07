Эстонские и финские спасатели помогли семи членам экипажа затонувшего траулера

Рыболовецкий траулер начал тонуть у берегов Северной Эстонии. Экипаж смог связаться со спасательными службами Эстонии и Финляндии. Они же и спасли людей, находящихся на судне.

Два члена экипажа были ранены. Сейчас их госпитализировали. Пассажиры судна были обнаружены на спасательном плоту, в жилетах.