07 февраля 2020, 13:18
Эстонские и финские спасатели помогли семи членам экипажа затонувшего траулера
Накануне в Эстонии затонул российский траулер. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на местное издание. Сотрудники полиции заявили, что семь членов экипажа выжили. Сейчас им оказывают помощь.
Рыболовецкий траулер начал тонуть у берегов Северной Эстонии. Экипаж смог связаться со спасательными службами Эстонии и Финляндии. Они же и спасли людей, находящихся на судне.
Два члена экипажа были ранены. Сейчас их госпитализировали. Пассажиры судна были обнаружены на спасательном плоту, в жилетах.