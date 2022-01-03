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    03 января 2022, 18:38

    Три автомобиля не поделили парковку у ТЦ «Авиапарк» в Москве. Есть пострадавшие

    Источник «360»: у ТЦ «Авиапарк» столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Три автомобиля столкнулись на парковке у торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве. О ЧП «360» сообщил источник в экстренных службах города.

    Три автомобиля не поделили парковку у ТЦ «Авиапарк» в Москве. Есть пострадавшие

    По его данным, в результате аварии есть пострадавшие. На место направили машину скорой помощи. Все обстоятельства и причины случившегося в данный момент уточняются.