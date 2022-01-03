03 января 2022, 18:38
Три автомобиля не поделили парковку у ТЦ «Авиапарк» в Москве. Есть пострадавшие
Источник «360»: у ТЦ «Авиапарк» столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Три автомобиля столкнулись на парковке у торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве. О ЧП «360» сообщил источник в экстренных службах города.
По его данным, в результате аварии есть пострадавшие. На место направили машину скорой помощи. Все обстоятельства и причины случившегося в данный момент уточняются.