Три автомобиля не поделили парковку у ТЦ «Авиапарк» в Москве. Есть пострадавшие

Три автомобиля столкнулись на парковке у торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве. О ЧП «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По его данным, в результате аварии есть пострадавшие. На место направили машину скорой помощи. Все обстоятельства и причины случившегося в данный момент уточняются.