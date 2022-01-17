Четыре автомобиля столкнулись в Уссурийске. Есть пострадавшие

В Уссурийске полицейские разбираются в массовой аварии с участием четырех машин. Она произошла на 663-м километре автотрассы Хабаровск — Владивосток.

Как пояснили в городской ГИБДД, водитель Toyota Corolla направлялся из Хабаровска во Владивосток, нарушив при этом расположение транспортного средства на проезжей части. В результате этого произошло столкновение с микроавтобусом MMC Delica, а далее — с машинами Honda HR-V и Scania PBX 400, ехавшими во встречном направлении. В итоге ДТП травмы получили два человека, их госпитализировали.

Установлено, что стаж вождения виновника ДТП составляет 14 лет, в 2021 году он привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В настоящее время ведомством устанавливаются все детали аварии, будет проведено несколько исследований, сообщает vostokmedia.com.