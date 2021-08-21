В квартире на Малой Набережной улице, по предварительным данным, взорвалась граната Ф-1, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эксперт по оружию, заместитель Председателя Правления в организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев рассказал «360», что радиус поражения у таких гранат 200 метров.

Эксперт отметил, что эта граната не могла быть учебной.

«Это как это может быть учебная граната? Граната или же боевая, или же учебная, но она не взрывается», — отметил специалист. Он объяснил, что учебная гранате без взрывателя, а «если она взорвалась — значит она боевая».

«Это очень серьезная боевая граната», — добавил Ванеев.

В простонародье она называется «лимонка» и рассчитана на поражение боевой силы, рассказал эксперт по оружию. Такая граната не подразумевает подрыв укрытия, а применяется или на поле боя, на открытой местности, или забрасывается в одно помещение для так называемой зачистки, объяснил Ванеев.

«Поэтому если там, например, в одной комнате взорвалась граната, в этой комнате практически поразит она всех, в соседнюю комнату из-за того, что присутствуют стены, естественно она никаким образом не пробьет», — рассказал собеседник «360».

Детонация технического устройства произошла в квартире на улице Малая Набережная в Москве. От взрыва на месте скончались 44-летний мужчина и 14-летний подросток. Получившего ранения 12-летнего мальчика госпитализировали, он находится в реанимации. В квартире находилась женщина, она не пострадала.

В столичном главке СК завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».