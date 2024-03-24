Происшествия 24 марта 2024, 01:31 «Если выйдет на связь». Турнир по волейболу пообещали посвятить памяти погибших РЕН ТВ: тренер по волейболу пообещал провести турнир в честь погибших в теракте РИА «Новости»

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Тренер по волейболу принесла на мемориал медаль, сообщил телеканал РЕН ТВ. Девушка надеется, что пропавший в Crocus City Hall знакомый выйдет на связь, тогда они смогут провести турнир по волейболу в честь памяти погибших при теракте.

«Сергей Иванов. <…> Он приезжий из Ярославля. Мы не можем выйти пока на связь. А я, так как тренер по волейболу и мы вместе занимались, пришла возложить медаль нашу волейбольную», — рассказала телеканалу девушка.

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Тренер пояснила, что в воскресенье должен был состояться турнир по волейболу, но 24 марта объявили днем траура. Девушка заявила, что если Сергей выйдет на связь, то позже турнир проведут в честь погибших в теракте.

Несмотря на позднее время, люди продолжают нести к Crocus City Hall игрушки и цветы. К мемориалу приходят семьями с детьми.