Эксклюзив 26 июля 2023, 00:58 «Если драка неизбежна — бей первым». Родственник попытался оправдать избивших парня брусом в Мурине Дядя одного из участников избиения парня брусом в Мурине попытался его оправдать РИА «Новости»

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Двое приезжих из Забайкальского края устроили драку в Мурино. В результате в реанимации оказался 24-летний парень. Родственник одного из подозреваемых в его избиении рассказал «360», что находится в шоке от произошедшего.

Оба подозреваемых проживали вместе с дядей одного из них в съемной квартире. В вечер происшествия его не было дома и о случившемся он узнал от оперативников.

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Он рассказал, что друг его племянника, которого обвиняют в том, что он ударил парня брусом, работал в пиццерии курьером. Родственник отметил, что судя по видео, пострадавший орал на его племянника, «вот и получил».

«Мы воспитаны так, если драка неизбежна — бить первым», — заявил мужчина.

Однако он признал, что в шоке от того, что парень использовал брус. Предположил, что это могло произойти машинально.

Старшая по дому, где жили предполагаемые участники конфликта, рассказала, что частенько видела их вдвоем под утро в неадекватном состоянии. Один из соседей отметил, что парень всегда здоровался и с ним не было проблем.

«Единственное, у них шумные компании постоянно. Но они дома сидели все время, не гуляли. Было дело, музыка орала. Вид у них был неадекватный, но у меня с ними проблем не возникало. Я даже немного удивлен, что до такого состояния», — отметил собеседник издания.

Недавно приехавший из Сыктывкара парень получил серьезные травмы головы и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По подозрению в преступлении задержали двоих приезжих из Забайкальского края — 21 и 24 лет. Соседка фигурантов рассказала, как проходило задержание и как себя вели подозреваемые до происшествия.