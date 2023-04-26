Эксклюзив 26 апреля 2023, 14:12 «Если бы не ветер, можно было бы что-то спасти». Жительница Сосьвы — о потере дома Жительница Сосьвы рассказала, что из-за сильного ветра шансов спасти ее дом не было

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Жители сгоревших домов в поселке Сосьва Свердловской области сейчас находятся в пункте временного размещения. Туда уже привозят продукты и вещи. Алла Жигалова рассказала «360», что толком не поняла, как все произошло.

По ее словам, из-за сильного ветра, который разжигал пожар, шансов спасти ее дом не было. Все люди, добавила Жигалова, были в панике. Тем не менее, они стали помогать друг другу.

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«Мне соседи сказали, что все сгорело. Надо документы собирать, остановить пожар не удавалось. Много домов погорело. Пока у знакомых остановилась. Если бы не ветер, еще можно было бы что-то спасти», — пояснила она.

ЧП произошло 25 апреля, пожар удалось потушить только к утру среды. Врач местной больницы для осужденных в беседе с «360» подтвердила, что дул сильный ветер, из-за этого огонь перекинулся на «дома через два квартала».

Режим ЧС в связи со случившимся ввели в Сосьве. От пожара пострадали еще пять населенных пунктов региона. По последним данным, всего в Свердловской области пламя уничтожило 178 построек, из них 134 — жилые дома.