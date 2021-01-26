Источник заявил о поломке эскалатора на станции метро «Тушинская». Оказалось, что это неправда

В Московском метрополитене возникла неисправность на одной из станций, сообщил источник «360» в экстренных службах. Не работает эскалатор на «Тушинской». Пресс-служба подземки не подтвердила эти данные.

Из-за поломки подъемника собралось большое количество людей. На место происшествия отправили сотрудников МЧС. По какой причине, не уточняется.

По словам очевидцев, эскалатор находится на плановом ремонте. «Скоплений людей сейчас тоже нет, станция работает в обычном режиме», — заявили они.

В пресс-службе метрополитена тоже опровергли факт поломки.

На юго-западе столицы до конца 2021 года планируют открыть три новых станции Большой кольцевой линии — «Новаторскую», «Воронцовскую» и «Зюзино».