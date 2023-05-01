Происшествия 01 мая 2023, 14:40 Еще три взрывных устройства нашли на месте подрыва ЛЭП в Ленинградской области — СМИ 78ru: на месте подрыва ЛЭП в Ленинградской области нашли еще три взрывных устройства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

На месте подрыва линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области нашли еще три взрывных устройства. Об этом рассказал источник издания «78.ru».

Взрывные устройства выявили в результате проверки. Территорию продолжают обследовать оперативные службы ФСБ и МВД.

Реклама

По факту происшествия возбудили уголовное дело о диверсии (статья 281 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (статья 222.1 УК РФ).

О том, что в Сусанинском поселении подорвали опору линии электропередачи, стало известно сегодня утром. Все произошло около полуночи. Еще на одной опоре нашли взрывное устройство, которое тут же обезвредили.

Электроснабжение населенных пунктов не нарушалось. На Ленинградской АЭС произошло переключение на резервную линию электропередачи, мощность не снижалась. Станция работает в штатном режиме.