Происшествия 21 января 2024, 01:51 Еще три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью Минобороны: Украина попыталась атаковать Смоленскую область тремя БПЛА РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Смоленской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 01:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили все три БПЛА.

В ночь на воскресенье, 21 января, ВСУ попытались атаковать беспилотниками несколько регионов России. Сначала силы ПВО ликвидировали один беспилотник над Орловской областью, потом еще один — над Смоленской, два БПЛА уничтожили над Тульской областью.