Важное 13 марта 2024, 10:39 Еще семь украинских дронов сбили в небе над российскими регионами Минобороны: 6 украинских дронов сбили под Воронежем, еще 1 — под Белгородом РИА «Новости»

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Еще семь дронов Вооруженных сил Украины сбили в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную атаку украинских боевиков пресекли в 09:30 по московскому времени. Для ударов ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области <…> и Воронежской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Над Белгородской область ликвидировали один дрон ВСУ. Еще шесть украинских беспилотников уничтожили под Воронежем.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 30 дронов ВСУ в Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате массированной атаки украинских боевиков специалисты зафиксировали небольшие повреждения инфраструктуры и жилого фонда.