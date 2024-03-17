Происшествия 17 марта 2024, 15:34 Еще семь украинских беспилотников сбили в небе над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили 7 БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы ПВО днем 17 марта ликвидировали семь вражеских беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 14:30 по московскому пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Минувшей ночью ВСУ атаковали сразу семь российских регионов: Краснодарский край, Ярославскую, Орловскую, Ростовскую, Курскую, Московскую и Белгородскую области. Всего военные сбили 35 украинских дронов.

Утром в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.