Важное 07 февраля 2024, 20:37 Еще пять воздушных целей сбили на подлете к Белгороду Гладков: на подлете к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей РИА «Новости»

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Система ПВО снова сработала в Белгородской области. Дежурные расчеты сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном МКД, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях. Повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении», — сообщил глава региона.

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В Белгородском районе обстрелом повредило кровлю в двух частных домовладениях, осколками посекло три автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гладков.

По информации Минобороны, системы ПВО в 19:50 пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию России. Российские военные сбили пять реактивных снарядов над Белгородской областью.