07 февраля 2024, 20:37
Еще пять воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
Гладков: на подлете к Белгороду силы ПВО сбили пять воздушных целей
Система ПВО снова сработала в Белгородской области. Дежурные расчеты сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в одном МКД, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях. Повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении», — сообщил глава региона.
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В Белгородском районе обстрелом повредило кровлю в двух частных домовладениях, осколками посекло три автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил Гладков.
По информации Минобороны, системы ПВО в 19:50 пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию России. Российские военные сбили пять реактивных снарядов над Белгородской областью.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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