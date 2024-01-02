Важное 02 января 2024, 14:01 Еще пять украинских ракет «Ольха» уничтожили над Белгородской областью ПВО уничтожила еще пять украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью РИА «Новости»

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Средства ПВО днем 2 января уничтожили еще пять украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью. Данные опубликовало Минобороны.

Эти пять ракет, по информации ведомства, сбили около 13:00. Примерно часом ранее — в районе полудня — дежурные средства ПВО расправились с четырьмя ракетами «Ольха».

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Данные о четырех сбитых ракетах ранее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — указал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате есть один пострадавший — у мужчины выявили осколочные ранения рук и ног. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

«Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — заключил губернатор.