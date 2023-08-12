Происшествия 12 августа 2023, 15:25 Еще одну украинскую ракету сбили над Керченским проливом Глава Крыма Аксенов: еще одну ракету ВСУ сбили над Керченским проливом Телеканал «360»

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Еще одну ракету противника сбили над Керченским проливом 12 августа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» — написал он.

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Буквально за два часа до этого российские системы ПВО сбили две вражеские ракеты. После этого движение на Крымском мосту временно перекрыли. Водителей просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Никаких повреждений переправа не получила. Как сообщили в Минобороны, Украина пыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту, выпустив зенитную управляемую ракету из комплекса С-200.

Утром 12 августа системы ПВО сработали в разных районах Крыма. Российские силы отбили атаки 20 украинских беспилотников на полуостров. Как сообщали в МО РФ, 14 БПЛА уничтожили системы, шесть — подавили средствами РЭБ.