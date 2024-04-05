Важное 05 апреля 2024, 17:41 Еще одному причастному к теракту в «Крокусе» избрали меру пресечения Суд в Москве взял под стражу еще одного причастного к теракту в «Крокусе»

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Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье — уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину обвиняют по статье о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

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«Судом избрана мера пресечения сроком на один месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин предположил, что заказчики теракта хотели нанести ущерб единству России, это было их главной целью. Других, по мнению главы государства, даже «не просматривается».

В теракте в «Крокусе» явно был украинский след, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Позже следователи нашли возможные доказательства: в телефоне одного из обвиняемых обнаружились фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов.