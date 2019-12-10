Еще одного ребенка, оставшегося с мертвой матерью, нашли в Удмуртии
Подробности случившегося рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.
«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком», — пояснил он.
В итоге было принято решение взломать дверь в жилое помещение. Оказалось, в квартире находился ребенок. Его мать умерла от пневмонии пять дней назад, малыш все это время был один.
Бречалов попросил каждого не оставаться равнодушным и обращать внимание на изменения в привычном укладе жизни соседей.
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«Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло», — написал он.
Глава Удмуртии подчеркнул, что участие может спасти чью-то жизнь.
В Можге, напомнил портал IZHLIFE, нашли тела женщины и ее сына, страдавшего ДЦП. Мать умерла, а 13-летний подросток еще неделю пытался позвать на помощь. В итоге он умер от переохлаждения в луже холодной воды.