Эксклюзив 15 августа 2023, 12:06 Еще одного мужчину, оказавшегося у АЗС Махачкалы в момент взрыва, опознали Брат помогавшего тушить пожар на АЗС Махачкалы подтвердил его гибель РИА «Новости»

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Одной из жертв взрыва в Махачкале стал 31-летний Заур Атал-Омариев. Он оказался в момент пожара около заправки и решил помочь. Брат подтвердил «360» его гибель.

«Проезжал мимо. Он вышел посмотреть. Мы у морга стоим, кого-то уже привезли на опознание», — сказал брат Атал-Омариева утром 15 августа.

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Чуть позже «360» опять связался с мужчиной и тот сказал, что гибель Заура подтверждена. Родные уже его опознали.

Известно, что 14 августа он вышел из машины, решил помочь людям и погиб при тушении пожара. У него остались сын и дочь. Ранее о поисках Заура Атал-Омариева написал Telegram-канал «Админ МВД Дагестана».

Пожар произошел в автосервисе Махачкалы накануне вечером, следом за ним был взрыв. По последним данным, погибли 35 человек. Еще более 60 пострадали и сейчас находятся в больницах. Власти объявили вторник, 15 августа, днем траура в Дагестане.