Происшествия 16 декабря 2023, 14:45 Еще одно дело возбудили после конфликта рабочих и полиции на «Садоводе» СК: по факту конфликта полиции и рабочих в Москве возбудили дело о хулиганстве РИА «Новости»

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По факту конфликта рабочих с полицейскими на московском рынке «Садовод» возбудили уголовное дело о хулиганстве. На территории идут следственные действия, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

«Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции», — добавили в ведомстве.

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Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Следователи также уточнят правомерность пребывания задержанных на территории России.

Ранее под уголовное дело попал один из задержанных. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Следствие ходатайствует о взятии подозреваемого под стражу.

Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских, когда они оказывали помощь задержанному, у которого, предположительно, случился эпилептический припадок. Мужчина попытался скрыться при проверке документов участковым, а потом набросился на него с кулаками. Припадок произошел во время задержания. Толпа иностранных граждан окружила правоохранителей, порезала колеса их автомобиля. Одному из полицейских пришлось выстрелить в воздух. Пострадавших нет.