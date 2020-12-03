03 декабря 2020, 16:49
Еще одна женщина, отравившаяся антисептиком, скончалась в Якутии
Число умерших в результате отравления антисептиком в Якутии выросло до восьми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
По данным сайта «Дни.ру», компания из девяти человек попала в больницу с повреждением внутренних органов после того, как выпила антисептик. Семь из них скончались ранее. Еще одна женщина находилась в тяжелом состоянии и тоже умерла. В результате выжил лишь один человек. Его состояние стабилизировалось.