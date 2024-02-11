Происшествия 11 февраля 2024, 07:31 Еще одна взрывчатка сработала при обыске в Элисте, пострадали трое — СМИ Telegram-канал «112»: в Элисте сработала еще одна взрывчатка, пострадали трое РИА «Новости»

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В частном доме на Родниковой улице в Элисте сработало еще одно неустановленное взрывное устройство. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, которые проводили обыск у мужчины, устроившего взрыв в центре медиации и образовательных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, всем троим пострадавшим потребовалась госпитализация. Официальной информации пока нет.

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О взрыве в центре медиации «Альтернатива» стало известно вечером 10 февраля. Мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, пришел как клиент, поссорился с сотрудником, подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Работник центра и его родственник получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва:стены и потолок частично обрушились, много пыли, везде куски штукатурки.