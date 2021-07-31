Еще одна велосипедистка врезалась в дверь другой машины после ДТП с автомобилем МВД. Видео

Через несколько минут после того, как велосипедистка врезалась в открытую дверь машины МВД и сломала нос, на Гороховой улице в Санкт-Петербурге произошло еще одно ДТП. Другая велосипедистка на том же месте врезалась в дверь полицейской машины.

Все началось с того, Что у дома на Гороховой улице остановилась черная иномарка. Пассажиры начали выходить из машины, но именно в этот момент мимо проезжала девушка на велосипеде. В результате она врезалась в дверь и упала, сломав нос.

Через несколько минут после первого ДТП на вызов приехали полицейские. И тут ситуация повторилась: когда один из сотрудников открыл дверь, чтобы выйти из машины, в него на полном ходу врезалась еще одна велосипедистка. Про ее состояние пока ничего не известно.

По предварительной информации, черная иномарка, в которую врезалась первая девушка, принадлежит автотранспортному хозяйству ГУ МВД по Петербургу. По факту ДТП начали служебную проверку.