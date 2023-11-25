Происшествия 25 ноября 2023, 15:15 Еще одна подпорная стена рухнула в Крыму Глава Минтранса Крыма Лукашенко: подпорная стена обрушилась на юге полуострова Пресс-служба правительства Севастополя

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Подпорная стена частично обрушилась на автомобильной трассе Ливадия — Симеиз в южной части полуострова Крым. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

По его словам, экстренные службы в субботу выполнили осмотр автомобильных дорог по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

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«Частичное разрушение опорной стены выявили на автодороге Ливадия — Симеиз. В ближайшее время аварийный участок оградят и выставят соответствующие маячки. После этого примем меры по ликвидации последствий обрушения подпорной стены», — уточнил глава ведомства.

Утром в Севастополе произошло похожее ЧП: подпорная стена обрушилась на дорогу на улице Адмирала Октябрьского. Городская прокуратура по факту происшествия начала проверку.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов отмечал, что экстренные службы завершат все работы до конца дня в субботу.