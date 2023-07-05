Происшествия 05 июля 2023, 20:07 Еще один взрыв прогремел в Шевченковском райсуде Киева Klymenko Time: спецназ начал штурм Шевченковского райсуда Киева после третьего взрыва РИА «Новости»

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Еще один взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева, где ранее подсудимый взорвал несколько гранат и пытался сбежать. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

Сотрудники правоохранительных органов начали штурмовать здание. По предварительным данным, при взрыве в Шевченковском райсуде пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

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Полиция оцепила здание районного суда, возле него дежурят пять автомобилей скорой помощи и пожарные машины. Также к Шевченковскому райсуду прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он попросил жителей Киева сохранять спокойствие и не подходить к месту происшествия, чтобы не мешать работе оперативных служб.

По данным издания «Страна.ua», взрывы устроил участник националистической организации Игорь Гуменюк, который проходил обвиняемым по делу о теракте. В августе 2015 года во время акции перед зданием Верховной рады он бросил боевую гранату в нацгвардейцев. Жертвами теракта стали четыре солдата ведомства, еще около 140 человек получили ранения.