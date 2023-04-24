Происшествия 24 апреля 2023, 17:47 Еще один упавший беспилотник обнаружили в Подмосковье Shot: второй упавший беспилотник обнаружили в Богородском округе Московской области РИА «Новости»

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Еще один упавший беспилотный летательный аппарат обнаружили в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Летательное средство нашли в двух километрах от места падения дрона-камикадзе, который случайная прохожая нашла в лесополосе утром 24 апреля.

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По одной из версий, второй беспилотник мог выполнять роль корректировщика, направлявшего дрон с 17 килограммами взрывчатого вещества, отметил RT.

Коптер с камерой обнаружили жители садового некоммерческого товарищества рядом с одним из домов. Внутри беспилотника не было записывающей флеш-карты.

По предварительной информации, дрон запустили в радиусе нескольких километров от места падения. Об этом свидетельствуют его слабые технические характеристики, отметил источник Shot. Официально эти данные пока не подтверждены. Все обстоятельства уточняются.