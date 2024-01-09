Важное 09 января 2024, 15:51 Еще один украинский БПЛА упал в Орловской области Губернатор Клычков: третий дрон ВСУ упал на нежилое здание в Орловской области

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Третий беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины упал возле поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Вражеский дрон рухнул на нежилой объект, добавил глава Орловской области.

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«Пострадавших нет. Работают оперативные службы», — написал он.

До этого Клычков рассказал, что в результате атаки двух украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали три человека. Они получили травмы средней степени тяжести, двое раненых отказались от госпитализации.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА Вооруженных сил Украины в Орловской области. Еще четыре дрона уничтожили в Курской области.