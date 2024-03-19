19 марта 2024, 14:03
Еще один украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
Минобороны: средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны.
Для атаки украинские боевики применили беспилотник самолетного типа. Около 13:00 по московскому времени попытку ВСУ атаковать пресекли.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
Утром 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он призывал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях. Утром этого же дня отечественная система ПВО сбила над регионом девять снарядов, которые ВСУ выпустили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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