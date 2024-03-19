Происшествия 19 марта 2024, 14:03 Еще один украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Для атаки украинские боевики применили беспилотник самолетного типа. Около 13:00 по московскому времени попытку ВСУ атаковать пресекли.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Утром 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он призывал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях. Утром этого же дня отечественная система ПВО сбила над регионом девять снарядов, которые ВСУ выпустили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.