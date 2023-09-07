Происшествия 07 сентября 2023, 18:02 Еще один украинский беспилотник сбили в районе вокзала в Брянске Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ сбили в районе вокзала в Брянске

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Украинские боевики предприняли еще одну попытку атаки на Брянскую область с беспилотника самолетного типа. Дрон сбили в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что летательный аппарат удалось подавить силами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Утром здание того же вокзала получило повреждения в результате падения беспилотника. Также пострадали несколько автомобилей и привокзальная площадь. На движение поездов происшествие не повлияло. Уже через несколько часов, после завершения следственных мероприятий и уборки, вокзал снова открыли, заработал зал ожидания.

Еще один беспилотник ВСУ сбили сегодня на подлете к Брянску силами противовоздушной обороны. Пострадавших нет, разрушений тоже.