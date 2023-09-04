Происшествия 04 сентября 2023, 18:13 Еще один украинский беспилотник перехватили в Брянской области Минобороны: в Брянской области перехватили беспилотник ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать территорию Брянской области с беспилотника самолетного типа. Его уничтожили средства противовоздушной борьбы. Об этом написал ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку атаки сегодня около 16:30.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что украинские силы попытались ударить по Выгоничскому району. По его данным, дрон подавили силы радиоэлектронной борьбы и в результате он рухнул в поле. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

В прошлый раз украинский беспилотник самолетного типа сбили в Брянской области 31 августа. Происшествие также обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские объекты, в частности на приграничных территориях.