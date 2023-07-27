Происшествия 27 июля 2023, 10:05 Еще один сухогруз со следами взрывчатки нашли в Керченском проливе ФСБ: в Керченском проливе нашли сухогруз со следами взрывчатки в трюме Freepik

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В трюме еще одного сухогруза, направлявшегося за зерном из Турции в Ростов-на-Дону через украинский порт, обнаружили следы взрывчатки. Об этом ТАСС рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Иностранное гражданское судно также следовало через Керченский пролив. Предположительно, его использовали для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, отметили в спецслужбе. Судно два раза — в июне и июле — заходило в морской порт Рени в Одесской области.

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Следы динитротолуола и тротила на борту нашли 26 июля в ходе «работы по предотвращению террористических и диверсионных акций и обеспечению безопасности мореплавания».

Ранее, 24 июля, стало известно об обнаружении следов взрывчатых веществ в трюме другого сухогруза, который следов из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна и в мае прошло через украинский порт Килия. Судну запретили проходить под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.